Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu.

Süper Lig’in 15. hafta Göztepe ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.
Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
AYDIN, VAR'DA GÖREVLENDİRİLDİ
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.
Göztepe - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın görev yapacak. Aydın’a AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.