Göztepe - Trabzonspor maçının VAR’ı Cihan Aydın oldu

Süper Lig’in 15. haftasında bugün oynanacak Göztepe - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 13:04
  • Maç, Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.
  • Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

Süper Lig’in 15. hafta Göztepe ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.

Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

AYDIN, VAR'DA GÖREVLENDİRİLDİ

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

Göztepe - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın görev yapacak. Aydın’a AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.

