Göztepe, Tuzlaspor karşısında iki puan bıraktı Göztepe, 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Tuzlaspor, ligi ilk 2'de bitirip Süper Lig'e çıkma hedefinde olan Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Tuzlaspor'un golünü 58. dakikada William Togui kaydetti. Göztepe'ye beraberliği getiren gol ise 63. dakikada Ramon Pascal Lundqvist'ten geldi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte Göztepe 60, Tuzlaspor'a ise 32 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Giresunspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.