Göztepe'de David Tijanic'in geleceği belirsizliğini koruyor Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncusu David Tjanic'in bir kez daha takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

DHA

Süper Lig'de ilk 4 haftayı yenilgisiz 6 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin Sloven orta saha oyuncusu David Tijanic'in takımda kalıp kalmayacağının belirsiz olduğu bildirildi.

AYRILIĞI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un 4 maçta da görev verdiği Tijanic'in, orta sahaya Kuyru Matsuki ve Victor Hugo'nun transfer edilmesinin ardından bir kez daha takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Son iki sezondur Göztepe ile yaz kampına katılan ve ilk yarıyı sarı-kırmızılılarda geçirip devre arasında kiralık gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Şu an için tecrübeli oyuncuya herhangi bir resmi teklifin gelmediği kaydedildi.

13 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar oyuncu için resmi teklif gelmezse Tijanic, kariyerine Süper Lig'de Göztepe ile devam edecek.

153 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezona ise iyi bir başlangıç yapan David Tijanic, 4 maçta 153 dakika süre aldı.

İki maça ilk 11'de başlayan Tijanic, 2-2 berabere biten Fenerbahçe ve 2-0 kazanılan Bodrum FK müsabakalarında asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)