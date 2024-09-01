Göztepe'den ilk galibiyet

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta kazanan 2-0'la Göztepe oldu.
GÖZTEPE'NİN İLK GALİBİYETİ
İzmir temsilcinin golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva'dan geldi.
Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın ilk dakikasında Djalma Silva'nın sol kanattan yaptığı ortada Solet'in vuruşunda savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.
14. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in kaleye gönderdiği topu kaleci Diogo son anda uzaklaştırdı.
16. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Djalma Silva'nın yaptığı ortada ön direk yakınında topa vuran Romulo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
41. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in aktardığı pasıyla sol kanatta topla buluşan Djalma Silva, 2 futbolcuyu geçip, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta Celustka'ya da çarpan top ağlara gitti: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Müsabakanın 55. dakikasında Fredy'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Puscas'ın şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı. Cenk'in pasıyla topa tekrar sahip olan Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
84. dakikada Doğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta kaleci Diogo, topu kornere uzaklaştırdı.
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