Göztepe'nin hedefi galibiyet serisi

İHA

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, ligin 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE, DEPLASMANDA KAZANAMADI

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’u Gürsel Aksel’de mağlup eden İzmir ekibi, Gaziantep mücadelesini de kayıpsız geçerek hem üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Henüz dış sahada galibiyetle tanışmayan Göztepe, çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlup aldı.

Stoilov ve öğrencileri, deplasmanlardaki kötü gidişatı sonlandırmak için Gaziantep FK maçına ekstra motivasyonla hazırlanıyor.

MATSUKI SEVİNCİ

Göztepe'de sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Kuyru Matsuki, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri karşılayamasa da Trabzonspor müsabakasında oyuna 70. dakikada dahil olarak hem hücum hattında pas alışverişiyle takım arkadaşlarını rahatlatırken hem de 90. dakikada David Tijanic’e asist yaparak galibiyete katkıda bulundu.

Sarı-kırmızılı takıma katılır katılmaz sakatlık problemleri yaşayan ve 3 maç kaçıran 21 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasına kadar oynadığı 5 mücadelede ise skora katkı veremedi.