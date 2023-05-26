Göztepe'yi yenen Bodrumspor, play-off'ta turladı 1. Lig play-off turu ilk maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor tur atlayarak yarı finale kaldı.

1. Lig'de play-off turu ilk maçında İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor ile Ekrem Dağ'ın ekibi Göztepe, Arda Kardeşler'in yönettiği maçta Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Bodrumspor oldu. Alınan bu sonuçla Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma hayali sona erdi.

Bodrumspor, 3 golle tur atladı

Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Cenk Şen, 45+1. dakikada İsmail Köybaşı (Kendi kalesine) ve 90+9'da Umar Aminu attı.

Göztepe, 86. dakikada Atınç Nukan ile golü buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra VAR kontrolünün ardından hakem Arda Kardeşler, Atınç Nukan'ın golünün geçerli olduğunu işaret etti.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Bodrumspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Bodrumspor, play-off'ta yarı final etabına yükseldi.

Final, 8 Haziran'da oynanacak

Bodrumspor, yarı finalde Sakaryaspor - Eyüpspor galibiyle karşılaşacak.

1. Lig play-off yarı final etabında maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Kazanan takım, 8 Haziran Perşembe günü oynanacak finalde Pendikspor'un rakibi olacak.