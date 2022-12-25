Günay Güvenç maça başlamadan kart gördü

Gaziantep FK-Beşiktaş maçına daha önce görülmemiş bir şekilde kart gören Günay Güvenç damga vurdu.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Maç öncesi soyunma odası koridorunda gösterilen sarı kart ise gündem oldu.

Isınmaya çıkan Gaziantep FK kaleci Günay Güvenç, sarı şortunun altına pembe renk tayt giydi.

Tayt için itiraz etti

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, farklı renk olduğu için taytını değiştirmesini isteyince Güvenç itiraz etti. Bu itirazı sonucu hakem sarı kart gösterdi. Günay taytını çıkardıktan sonra maça çıktı.

Maç öncesi kart gören Günay Güvenç, ilk 11'de olduğu Beşiktaş maçına sarı kartlı olarak başlayarak Süper Lig tarihine geçti.