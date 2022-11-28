Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası

Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşamaları ikinci maçları oynanıyor. Güney Kore ile Gana arasında oynanacak maçın detayları merak uyandırdı. İşte detaylar..

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün H grubunda Güney Kore ile Gana kozlarını paylaşacak.

Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kaldı. Gana ise Portekiz'e 3-2 mağlup oldu. Bu iki takımın karşı karşıya geleceği maçın detayları merak uyandırdı.

Futbolseverler Güney Kore - Gana maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Güney Kore - Gana maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..

Güney Kore - Gana maçı ne zaman oynanacak?

Güney Kore - Gana mücadelesi bugün saat 16.00'da oynanacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçı Anthony Taylor yönetecek. Güney Kore maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.