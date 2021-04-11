Güntekin Onay: Feghouli ve Falcao neden yok

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Güntekin Onay, Galatasaray'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçı Güntekin Onay değerlendirdi.

"GEÇEN SENE DE BÖYLE OLDU"

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu 6. sırada bitirdiğini hatırlatan Onay, "Galatasaray geçen sene de Sivas, Beşiktaş beraberliklerinin ardından Rizespor'a kaybetti ve sarı-kırmızılı takım sezonu 6. sırada tamamladı. Galatasaray'ın son düzlükte oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyeti var." şeklinde konuştu.

"FİZİK KALİTESİ YETERSİZ"

Galatasaraylı futbolcuların fizik kalitelerinin kötü olduğuna da değinen tecrübeli yorumcu, "Galatasaraylı futbolcular mağlubiyetin nedenini tam olarak söyleyemiyor. Levent Şahin iyi hazırlandıklarını söyledi. Ancak Galatasaray'ın fizik kalitesi yetersiz gibi. Tempo yapmakta zorlanıyorlar." dedi.

"FALCAO VE FEGHOULI NEDEN YOK"

Takımın iki tecrübeli ismi Falcao ve Feghouli'nin ilk 11'de olmamasına şaşırdığını söyleyen Onay, "Galatasaray'ın oyun anlamında ciddi düşüş var. Falcao ve Feghouli neden oynamıyor? Ben cevap bekliyorum. Hem kazanamıyorsunuz, hem de Falcao ve Feghouli oynamıyor. Galatasaray 32 haftada sadece 4 kez aynı 11 ile sahaya çıktı. Böyle bir tablo da düşündürücü." diyerek Terim'e tepkisini gösterdi.