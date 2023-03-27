Gustavo Henrique için Brezilya devleri temasta Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Gustavo Henrique için Brezilya'da transfer savaşı çıktı.

Brezilya'da transfer dönemi 31 Mart akşamı sona erecek.

Transferin bitmesine az bir zaman kala, takımlar takviyeler için vites artırdı. Transferde en fazla adı geçen isimlerden biri de Gustavo Henrique.

Brezilya basınında yer alan haberlere Sao Paulo ve Gremio, Fenerbahçe'nin stoperine imza attırmak için kıyasıya bir rekabete girişmiş durumda...

Futbolcu ve kulübü ikna edilecek

Haberde, sarı-lacivertlilerin kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu, aksi takdirde sezon sonunda zorunlu olarak Sambacı'nın bonservisini alacağı kaydedildi.

Sao Paulo ve Gremio, Gustavo ile Flamengo'yu ikna etmeye çalışıyor.