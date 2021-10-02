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    Güven Yalçın'dan Sivasspor'a vole golü

    Güven Yalçın'dan Sivasspor'a vole golü

    Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında Güben Yalçın, nefis bir vole golü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 19:59
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Temposuz başlayan maç, iki takımın da ataklarıyla hız kazandı.

    ilk yarım saat golsüz geçerken, 32. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, takımını 1-0 öne geçirdi.

    GÜVEN'DEN NEFİS VOLE

    Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında içeriye yapılan ortaya gelişine nefis bir vole vuruş yapan Güven Yalçın topu ağlara gönderdi.

    Güven Yalçın dan Sivasspor a vole golü #1

    Güven Yalçın dan Sivasspor a vole golü #2

    Güven Yalçın dan Sivasspor a vole golü #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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