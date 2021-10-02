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- Güven Yalçın'dan Sivasspor'a vole golü
Güven Yalçın'dan Sivasspor'a vole golü
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında Güben Yalçın, nefis bir vole golü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 19:41
- Güncelleme : 02.10.2021 - 19:59
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Temposuz başlayan maç, iki takımın da ataklarıyla hız kazandı.
ilk yarım saat golsüz geçerken, 32. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, takımını 1-0 öne geçirdi.
GÜVEN'DEN NEFİS VOLE
Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında içeriye yapılan ortaya gelişine nefis bir vole vuruş yapan Güven Yalçın topu ağlara gönderdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)