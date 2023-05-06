Hadziahmetovic: En iyi gol Aboubakar'ın golü Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, maç sonunda düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar rakibini 3-1'lik skorla geçti.

"Hak ettiğimiz bir galibiyetti"

Maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic yaptığı açıklamada, "İyi başlayamadık. İlk 30 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında ritmimizi bulduk. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 3 maçtaki tüm puanlara talibiz." dedi.

"En iyi gol Aboubakar'ın golü"

Ayrıca Hadziahmetovic, "Galatasaray maçının başında da aynı şekilde ritmimizi bulamadık ama sonradan çözüm bulduk. Bugün de aynısı olduk. İlk 30 dakikadan sonra sorunu çözdük, oyunu da domine ettik. En iyi gol Aboubakar'ın golü." ifadelerini kullandı.