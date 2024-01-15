Haim Revivo'dan skandal sözler: Türklere ikiyüzlü dedi Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel hakkında çıkan sınır dışı edilme kararı gündemi meşgul ederken skandal bir paylaşım da eski futbolcu Haim Revivo'dan geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada golünü atan İsrailli Sagiv Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alındı ve sınır dışı edileceği açıklandı.

İsrail'den konuya ilişkin bakanlar nezdinde skandal açıklamalar gelirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo da bir açıklama yayınladı.

"Türklerin ikiyüzlülüğüne..."

Revivo, Yehezkel'in fotoğrafıyla birlikte Instagram hesabından yayınladığı hikayede şunları yazdı:

Güçlü ol dostum, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin ikiyüzlülüğüne, umarım UEFA'ya onu serbest bırakması için baskı yaparız.

Türk kullanıcılar provokatif paylaşıma sessiz kalmadı

Revivo'ya, Türk kullanıcılardan kınama mesajları yağarken, futbolseverler, eski oyuncunun haddini aştığını belirterek tepki gösterdi.

İsrailli, kariyeri boyunca Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın formasını giydi ve sarı-lacivertli formayla attığı gollerle adından söz ettirdi.

7 Ekim'den bu yana da sosyal medya üzerinden Gazze Savaşı'yla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunuyor.

Eski kulübü de sahip çıktı

Öte yandan, Jehezkel'i Antalyaspor'a satan Hapoel Be'er Sheva adlı İsrailli kulüp de bir açıklama yayınladı ve açıklamada şu ifadeler yer aldı: