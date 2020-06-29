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    Hajradinovic: Beşiktaş forması giymek isterim

    Kasımpaşa'nın Boşnak futbolcusu Haris Hajradinovic, kariyeriyle ilgili ülke basınına konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 15:44
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    Hajradinovic: Beşiktaş forması giymek isterim #1

    Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Haris Hajradinovic, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına da açıklık getirdi.

    Adı zaman zaman Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan Boşnak futbolcu, her şeyin mümkün olabileceğini belirtti.

    Hajradinovic: Beşiktaş forması giymek isterim #2

    ''BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEK İSTERİM''

    26 yaşındaki oyuncu, Boşnak basınında Sports1'e şu ifadeleri kullandı:

    ''Zamanı geldiğinde eğer gelen bir teklif de varsa, oturup bunu konuşacağız. Bir gün Beşiktaş forması giymeyi isterim. Ama bakalım neler olacağını göreceğiz. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylemeliyim.''

    Hajradinovic: Beşiktaş forması giymek isterim #3

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