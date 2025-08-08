Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Ankara'da bir otelde taraftarlarla bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Yapacak çok işin olduğunu ama hiç kimsenin tek başına yapamayacağını belirten Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimiz yerde artık sihirbazlık da yetmez. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz zor.

SEÇİM VAATLERİ

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin kurması gerektiğini ifade eden Kutlualp, göreve geldiklerinde altyapıya da önem vereceklerini belirtti.

Taraftarlarla kulübün arasındaki bağın gelişmesi gerektiğini dile getiren Kutlualp, Fenerbahçe'nin daha da büyümesi için sponsorlukların da önemli olduğuna dikkati çekti.

Derneklerinden maddi beklentileri olmayacağı aktaran Kutlualp, göreve gelirlerse dijitalleşmeye de önem vereceklerini vurguladı.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Bir taraftarın "Aziz Yıldırım aday olursa onunla birlikte mi hareket etmek istersiniz yoksa 'Ben sonuna kadar adayım mı?' diyorsunuz" sorusunu Hakan Bilal Kutlualp, şu şekilde yanıtladı: