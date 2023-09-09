Hakan Çalhanoğlu: Öfkeliyim, beraberlik bize yakışmadı A Milli Takımın, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Çok basit hatalar yaptık." dedi.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, Ermenistan ile karşılaştı.

Mücadele, 88. dakikada ilk milli maçına çıkan Bertuğ Yıldırım'ın attığı gol ile 1-1 berabere sonlandı.

"Beraberlik bize yakışmadı"

Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile berabere kaldığımız maçın ardından açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

"Çok basit hatalar yaptık"

Hakan Çalhanoğlu şöyle dedi:

"Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ'u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Bugün kadroda değildi ama Kazımcan'ı tebrik ediyorum. İleride bize yardımcı olacaklardır."

"Bu maçı kazanmak gerekiyordu"

Ayrıca Çalhanoğlu, "Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart." şeklinde konuştu.