Hakan Çalhanoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, verdiği özel röportajda Burak Yılmaz'a övgü yağdırırken olası Galatasaray transferi hakkında da konuştu.

Inter forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Tivibuspor'a bir röportaj verdi.

Uluslar Ligi'ndeki takım performansı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Milli Takım - Uluslar Ligi maçları "Yensen bir türlü mutlu edemiyorsun, yenilsen bir türlü... İşimizi çok ciddiye aldık bu kampta. Çok gol atmaya çalıştık ve gol yememekti. Hocanın istediği buydu, bunu başardık, bu da bir başarı. Belki rakipler çok güçlü değildi ama bunu yapmak da önemlidir. Bu bir sinyaldir. Bütün maçları çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş sistem oturtmaya çalışıyoruz diyebilirim." dedi.

"Burak Yılmaz en iyisi"

Burak Yılmaz'ın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi santrforu olduğunu söyleyen Hakan, "Portekiz kampında Burak ağabey ile vedalaştık. Gözyaşları da aktı. Çok duygusaldı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forveti. O bizim tek ağabeyimizdi. Bize çok sahip çıktı. Hep yanımızda oldu. Ona ne kadar teşekkür etsek az. Gerçekten emeği çok üzerimizde. İnşallah yeni gittiği yerde başarılı olur." şeklinde konuştu.

"Ben de kaçırabilirdim"

Portekiz maçında Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıya da değinen başarılı orta saha, "Portekiz maçındaki penaltı? "Burak Ağabey bizim ilk penaltıcımızdı. Portekiz maçına kadar penaltı kaçırmamıştı. O gün kaçırdı, o da şans. Letonya maçındaki penaltıyı atmasa orada olmayabilirdik. Penaltı konusu zaten yüzde 50 - yüzde 50. Hakan vursa diyorlar ama belki ben de kaçıracaktım. Burak ağabey en iyi kullanandı zaten. Turu geçemedik belki ama onun sayesinde orada oynadık." ifadelerini kullandı.

"Zlatan şov peşinde"

Zlatan'ın Milan'ın şampiyonluk kutlamasında taraftarları kendisine küfrettirmesi hakkında da konuşan Hakan, "Ibrahimovic, 40 yaşında. Ben mesela 40 yaşında olsam onun yaptıklarını yapmam. 18 yaşında değilim. O ilgi çekmeyi seviyor. Şu an bunlarla yaşıyor. Çünkü geçen sezon hiç oynamadı, katkısı yoktu. Ama ben hiç takmam öyle şeyleri. Ben Milan'da oynarken, beni arayan, bana mesaj atan kişi, bunları yapması bence doğru değil. Ben ona saygı duydum, sevdim. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyor, yoksa kitabı boş kalır dedim. Bir şeyi anlatması gerekiyor. Ama ben Zlatan'a cevap vermem en iyisi sessiz kalmaktır." dedi.

"Arda Güler en yetenekli"

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler hakkında da konuşan Çalhanoğlu, "Arda Güler ile iki kez telefonda görüştüm, babasıyla da. İlk önce performansından dolayı tebrik ettim. Bence Türkiye'deki en yetenekli futbolcu o. İlk defa görüyorum böyle. Düşüncelerimi paylaşmak istedim. Tahir Hoca beni aradı, o vesileyle Arda'yı aradım. Tahir Hoca, "Arda'yı sende görüyorum" dedi ve konuşmamı istedi. Arayıp konuştum, düşüncelerimi söyledim. Kesinlikle Avrupa'ya gelmesini söyledim." vurgusunda bulundu.

Fatih Terim ve Galatasaray

Fatih Terim'in kendisine ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Hakan şunları söyledi:

"Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor. İki yıl daha sözleşmem var. Eğer biri beni arasa, kimi kıramam? Fatih Terim'i asla kıramam. Birisi beni ikna edebilirse tek kişi Fatih Terim'dir. Üzerimde emeği çok, bana değer gösteren, zor zamanımda yanımda olan Fatih Terim'dir."

"Çocukluğum Galatasaray ile kupa kazanmanın hayaliyle geçti. Bizim arkadaşlarımız, bizim ailemiz hepsi Galatasaraylı, insan ister istemez hayal ediyor o formayı giymeyi. Geçen sene öyle bir şey vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve seneye olmayacağını düşünüyorum kontratım var, ondan sonrasında taraftarlar ümitlenebilir. Sözleşmem bitecek, her şey açık olacak. Onlar takımlarını desteklesinler. Biz Cimbomluyuz."