İHA

Süper Lig’in 16. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti ve puanını 19’a yükseltti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUANI ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Keleş, şu şekilde konuştu:

Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Maç öncesinde bu zamana kadar iç saha galibiyetimiz yoktu. Bunu kazanmak istiyoruz. Rakibimiz sadece 1 maçta gol atmamıştı. Formda bir takım ve ofansif gücü çok yüksekti. Ne söylediysek oyuncularımız bütün planı sahada uyguladılar. İyi işler yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Eyüpspor’a da bundan sonrası için başarılar diliyoruz.

"YASİN ÖZCAN'A AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Kasımpaşa’nın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan için transfer teklifleri olduğu iddiasına dair açıklamalarda bulunan Keleş, şunları dedi: