Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti.
5. dakikada geri düşüp 7. dakikada beraberliği yakalayan siyah-beyazlılar özellikle ikinci yarıda rakip kalede baskı kurdu ancak girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı.
Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Beşiktaş, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi, ligde son 8 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe'yi yenerek aldı.
CİHAN AYDIN, BEŞİKTAŞ FORMASI İMZALADI
Mücadeleyi yöneten hakem Cihan Aydın, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı esnada bir taraftarın isteğini kırmadı ve Beşiktaş forması imzaladı.
Cihan Aydın, muhabirlerden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz. Beşiktaş forması imzaladınız" ifadelerine karşılık vermezken bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.
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