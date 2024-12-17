Hakem yorumcuları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Haber Merkezi

BeIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?

DENİZ ÇOBAN

Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde 'aaa gol' diyoruz, santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor.

BAHATTİN DURAN

Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor.

BÜLENT YILDIRIM

VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış.

BAHATTİN DURAN

Topun çevresi 2pr, 2pr'den 10.82'ye geliyor yarıçap, 22 cm olur büyük.

DENİZ ÇOBAN

Tam çıkmış olması için 11 santim çim görmemiz lazım yani.

PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru.



Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.



Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru.

BATSHUAYI OFSAYTTA MI?

90+7. dakikada direkten dönen pozisyonda Batshuayi ofsaytta mı?

DENİZ ÇOBAN

Batshuayi ofsaytta. Top taca çıkacak. Ofsayt bayrağını kaldırmalıydı. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Sonuç odaklı gidiyoruz. O ofsaytı kaçırmış, 3-3 bitmiş, kimse 'ofsayt kaçtı, taca gitti, geldi, faul oldu, gol oldu' demeyecek. Sonuç odaklı. Gol olunca 3 önceki pozisyonda ofsayt gündeme geliyor.

BAHATTİN DURAN

Bu pozisyon ofsayt. Topla da oynuyor, ofsayt gerçekleşiyor. Muhtemelen yardımcı şüphelenmiştir. Bu top taca çıktı sonrasında. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Golde ihlal yok. Maç içinde her şey arka arkaya. Taça, ofsayta, auta, kornere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sonuç odaklı değerlendiriyoruz.

BÜLENT YILDIRIM