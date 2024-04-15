Hakem yorumcuları Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem yorumcuları, tartışmalı pozisyonları yorumladı.

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beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Karagümrük-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.

İşte Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın yorumları...

Dakika 54: Osayi-Samuel'in yerde kalması sonrası verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım

Rohden, gelip bloğu koydu, yukarıdan temas etti. Açık bir penaltı. Sonrasındaki tartışmaya çıkan sarı kartlar da doğru. Osayi kafayı gösterdi ama darbe yok.

Deniz Çoban

Penaltı çok açık. VAR'ın konusuydu ve müdahale etti. Zamanlama olarak erken bir müdahale oldu.

Bahattin Duran

Penaltı çok net.

Ryan Mendes'in gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Alanyaspor maçında da aynı şekilde kendini ihraç ettirmişti. Top Fred'de, topla oynama şansı yok. Topla oynama niyeti yok. Tabanı çıkartıp rakip oyuncuya böyle vurduğunuz anda bu şiddetli bir hareket. Faulun derecesi yüksek. Hakem doğru kırmızı kart gösterdi.

Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru.

Bahattin Duran: Hemen hemen her hafta bir maçta diyoruz ki, oyuncuların sağlığını koruyalım, sahada kırmızı kart verelim. Çok doğru bir kırmızı kart bu.

İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyonda verilen ve iptal edilen penaltı kararında hakem kararları doğru muydu?

Deniz Çoban

Penaltının avantajı olmaz. Hakem beklemeden çalıyor. Orada da büyük şanssızlık, Fenerbahçe etkili bir hücumdaydı. Şanssızlık.

Bülent Yıldırım

Eysseric çok dağınık girdiği için hakem yanıldı. Eysseric sol ayağıyla topla oynadı. Penaltı değil. Defansif oyuncusu topla oynamayı başardı. VAR da doğru bir müdahalede bulundu.

Bahattin Duran

VAR müdahalesi doğru. Penaltı gerektirecek bir müdahale söz konusu değil.

Dakika 90+7: Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Maç bitmeye yakın. Çok tartışmalı bir pozisyon. Hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Oyuncu da kabullenmiş, ne yaptığının farkında. Bir adım atsa penaltıyı alacak. Topu ayağından fazla açtı. Eysseric'in sağ ayağına bakın. Taşımak yerine ayağını yerde sürüyerek rakibiyle buluşturuyor, çok öncesinde dizlerini büküyor. Asla penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Saniyelerle apayrı yere gidebilecek bir pozisyon. Eysseric, samimi ve iyi niyetli futbolcu profili gibi topu iyi kontrol edip başka şeyleri düşünebilecekken topu ayağından çok açıp, sağ ayağını zeminde kaydırarak temastan önce dizini bükecek ve teması kendisi alacak. Rakibi gözlemiyor, dizini büke büke çok önceden düştü. Açık net bir aldatma. Normal şekilde driplinge devam etse kontrolsüz hamle olacak. Elindeki büyük fırsatı sportmenliğe aykırı davaranarak tepti. Hakemin burada penaltı verdiğini düşünün, saatlerce konuşulacak kaotik bir pozisyon. Bu aldatma. Hakemi kutluyorum.

Bahattin Duran: Hakemi kutluyorum. Bu çok doğru bir karar.