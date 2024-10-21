Hakem yorumcuları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

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Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle biterken bir maçı eksik sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Maçın ardından ise Jose Mourinho, hakeme eleştirilerde bulundu.

Yemiş olduğumuz ikinci gol; sadece Fenerbahçe böyle bir gol yer. Çünkü, diğer takımlara böyle bir gol verilmez."

Hakem yorumcuları da maçtaki önemli ve tartışılan pozisyonları inceledi.

FİLİP KOSTIC'İN SARISI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bu sarı kartla başladı maç. Faulü tartışırım. Hatta vermese daha çok kabul ederdim. Sarı kartın sebebini... Faul görmüyorum burada. Haydi faul gördünüz de sarı kartı hiç anlayamıyorum. Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı hareket yok. Hakem bunu izleyince kendi kendine izah edemez.

Bülent Yıldırım: Hakem bunu izlese kendi de vermezdi. Faul yok. Kuvvetle muhtemel arkadan çektiğini düşündü, o yok, umut vaad eden atak yok. Faul yok. Sarı kartı gereksiz buldum.

Bahattin Duran: Herhalde kapalı kaldı. Pozisyon alma mücadelesi var. Sarı kartı konuşmayacağım da faul falan değil bu.

PENALTI VAR MI?

31. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Emre hakemin yerini gördü, eli hissedince kendini yere bıraktı. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bülent Hocamın dediklerine ilave, topla olay yeri arasında çok mesafe var, faulü arasanız da bulamıyorsunuz. Penaltı düşünemiyorsunuz.

Bahattin Duran: Top oraya gelseydi de bu pozisyon penaltı değildi.

MAÇ TEKRARI HATIRLATMASI

Deniz Çoban: Kalecinin elinde top var. Sağlık görevlileri sahaya girdi, çıktı. Szymanski kalktı. Fred gidip top toplayıcıdan topu aldı. O kadar yazdıktan sonra hakem kartına hala bir şeyler yazma gayretinde. Sonra oyunun başladığını görüp oyunu devam ettirdi. Hakemin elinde kart, kalecinin elinde top...

Bahattin Duran: Kaleciyi bıraktım hakem yerinde değil. Düdüğünü çalıp durdurması lazım.

Bülent Yıldırım: Hakem notla uğraşıyor, oyun başlayınca kart elinde kalıyor. Kalecinin elinde top var. Farkında değil hakem. Oyun başladı. Kaleci elinde topu sahaya attı. Hakem de elinde not alma işi bitmedi. Elinde kağıt kalem pozisyonun arkasında koşuyor. Kartı elinde devam ediyor. Bu çok büyük bir risk. Sahada iki top var.

Deniz Çoban: O kaleci o topu oraya değil de topa fırlatsa ne olacak?

Bahattin Duran: Penaltı olacak.

Deniz Çoban: Nasıl oluyor? Geçmişte Barış Şimşek'in kural hatasından, topu topa vurduğu için maç tekrar edilmişti. Her şey zincirleme. Çok basit, düdük çalacaksın.

Bahattin Duran: Kalecinin fırlattığı topu Kostic dışarı vuruyor ama vurdu kaleye gol oldu. Oyunda en son top kalecinin elindeki toptu. Kaleci attı topu, Kostic vurdu gol oldu.

Deniz Çoban: Kaos!

PENALTI MI DEVAM MI?

74. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltı olmaza çok güzel örnek. Hakem çok güzel tespit etti.

Bülent Yıldırım: Kendi bedeninden seken top, doğal konumdaki, kapalı konumdaki sağ koluna geldi. Sola gelseydi penaltı olurdu. Penaltı söz konusu değil.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Doğal konumdaki kapalı sağ koluna geldi.

İRFAN'A FAUL VAR MI?

87. dakikada Samsunspor'un golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarda bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın.

Bülent Yıldırım: Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok.

Bahattin Duran: Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru.

İHLAL VAR MI, PENALTI VAR MI?

90+5. dakikada En-Nesyri'ye hava topunda ihlal var mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Karambol topu, bu şarjdan bir ihlal çıkartamayız. İki oyuncu da top için yükseliyor. Sebep sonuç illiyet etkisi yeterli değil.

Deniz Çoban: Bir penaltıyı gerektirecek temas görmüyorum.

Bahattin Duran: Samsunsporlu oyuncun eli En-Nesyri'ye temas ediyor ama kesinlikle penaltı söz konusu değil.