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Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Eryaman Stadı'ndaki maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Koca, Meler'e yumruk attı.
Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Faruk Koca'yı alkışladılar
Faruk Koca, yaşananların ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
Ankaragücü taraftarlarının hastane önünde Koca'ya alkış ve tezahüratları ile destek vermesi dikkat çekti.
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