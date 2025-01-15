Hakemler atletik testi geçemedi! MHK'de büyük problem...

Haber Merkezi

Süper Lig'de hakemlerin performansı bir kez daha gündemde. Son dönemde yaşanan hakem tartışmaları, bir skandalla daha gündeme geldi.

Hakemlerin atletik testleri, Türk futbolunun önemli konularından biri haline gelirken, bazı hakemlerin testlere katılmaması tepkilere yol açtı.

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Erkan Özdamar'ın, atletik testlerde koşamadığı belirtildi. Ayrıca Kürşat Filiz, Yaşar Kemal Uğurlu, Volkan Bayarslan, Ümit Öztürk ve Sarper Barış Saka da mazeret bildirerek koşamayacaklarını belirtti.

Bu hakemler önümüzdeki günlerde testlerini tamamlayacak.

Öte yandan bu iddiayı, hakem eleştirmeni Ömer Faruk Ünal da doğruladı.

FUTBOLSEVERLER ENDİŞELİ

Hakemlerin bu durumu, Süper Lig'deki hakem tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Futbolseverler, hakemlerin bu tür testleri geçememesi ve gerekli koşullara sahip olmamaları konusunda endişeli.