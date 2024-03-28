Hakemler tedirgin! Ya diğer toplantılar da yayınlanırsa... Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 1 Mart'ta sızdırılan Merkez Hakem Kurulu eğitim toplantısının tamamını yayınlaması, hakem camiasında rahatsızlık yarattı. MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın, "Cesaretiniz yoksa MHK'ya söyleyin, maçlara çıkmayın" şeklindeki söylemleri büyük tepki gördü.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 1 Mart'taki hakemlerle yaptığı eğitim toplantısının bazı kısımlarının sızdırılması sonrası tüm kayıtlarını yayınlaması, hakem camiasında rahatsızlığa neden oldu.

Dallas'ın sözleri tepki çekti

MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın, gergin tavırları ve "Cesaretiniz yoksa MHK'ya söyleyin, maçlara çıkmayın. Daha cesur olan bu maçları yönetmeye hazır olan insanlar çıksınlar." şeklindeki söylemleri, hakemler arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Hakemler, gelecekte yapılacak eğitim toplantılarının kayıtlarının bir daha yayınlanması konusunda endişe duyduklarını ifade etti. Dallas'ın sert söylemleri sırasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun sessiz kalması da hakemler arasında rahatsızlık yarattı.

1 Mart'taki toplantının kaydı hakemlerle paylaşılmadı

Merkez Hakem Kurulu'nun Zoom üzerinden gerçekleştirilen görüntülü ve sesli eğitim toplantılarının tümü kayıt altına alınıyor ve daha sonra hakemlerle paylaşılıyor. Ancak 1 Mart tarihindeki eğitim toplantısının kayıtlarının hakemlerle hiç paylaşılmadığı iddia edildi.