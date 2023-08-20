Hakim Ziyech, Galatasaray taraftarını coşturdu

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Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.
Maç sonunda ise sarı-kırmızılı taraftarlara büyük bir sürpriz yapıldı.
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3'lü çektirdi
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Hakim Ziyech, sahaya inerek tribünleri coşturdu.
Faslı yıldız daha sonra UltrAslan'ın bulunduğu tribüne giderek 3'lü çektirdi.