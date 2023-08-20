Hakim Ziyech, Galatasaray taraftarını coşturdu
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Süper Lig’in 2. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.

Maç sonunda ise sarı-kırmızılı taraftarlara büyük bir sürpriz yapıldı.

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3'lü çektirdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Hakim Ziyech, sahaya inerek tribünleri coşturdu.

Faslı yıldız daha sonra UltrAslan'ın bulunduğu tribüne giderek 3'lü çektirdi.

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