Hakim Ziyech, İstanbul'a geldi Galatasaray'ın yeni transferi Faslı yıldız Hakim Ziyech, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a vardı.

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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Faslı yıldız Hakim Ziyech İstanbul'a ayak bastı.



4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak

Sarı-kırmızılı takım, Londra'da sağlık kontrollerinden geçen ve kontrollerde herhangi bir sıkıntıya rastlanmayan Faslı yıldızı İstanbul'a davet etmişti.



Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.

Ziyech'in kariyeri

Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen Faslı yıldız, Galatasaray'ın hücum hattını başka bir seviyeye taşıyacak.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Chelsea, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.