Hakim Ziyech: Tüm şanslarımız tükettik Galatasaray'da Hakim Ziyech, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibine 2-1 mağlup oldu.



Hakim Ziyech, Galatasaray'ın mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

"Tüm şanslarımızı tükettik"

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Açıkçası bugün tüm şanslarımızı tükettik. 3-4 gol pozisyonumuz vardı, atamadık. Atsak farklı olabilirdi." dedi.

Ayrıca, "Onlar 2 gol attılar. Seçimlerimizi iyi yaparsak, fırsatları iyi değerlendirirsek gol atabiliriz." ifadelerini kullandı.