Hakim Ziyech'ten iddialı sözler: En üst seviyeye ulaşacağım Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği maçın ardından konuşan Hakim Ziyech, "Galatasaray'da ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum." dedi.

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Süper Lig'de 5. haftada Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşamdan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İyi oynadığımı düşünüyorum"

İkinci yarıda oyuna girmesiyle ilgili konuşan Hakim Ziyech "Galatasaray'da ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu." dedi.

Icardi itirafı

Üçüncü golde çektiği sert şuta Mauro Icardi'nin kafayla vurması hakkında konuşan Ziyech "Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu, şakalaştık." ifadelerini kullandı.

"En üst seviyeye ulaşacağım"

Fizik durumuyla ilgili bilgi veren Ziyech "İlk 45 dakikamı oynadım, Son 4 ayda en uzun sürem. Adım adım gideceğiz. Ufak bir sakatlık geçirdim, şimdi iyiyim. Daha fazla oynayacağım. En üst seviyeye ulaşacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

Üçlü çektirdi

Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Müsabakada ilk kez Galatasaray formasını giyen ve Mauro Icardi'nin golünde asist de yapan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kale arkasında tribünlere giderek taraftarlara 3’lü çektirdi.