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    Hakkarigücü Kadın futbol takımı, Çukurcaspor Erkek takımını yendi

    Hakkarigücü Kadın futbol takımı, Çukurcaspor Erkek takımını yendi

    Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çukurcaspor erkek takımıyla oynadığı hazırlık maçını 3-2’lik skorla kazandı.
    • 26.09.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 19:31
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    Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çukurcaspor erkek takımıyla sezon öncesi hazırlık maçı yaptı.

    Maça çok sayıda vatandaş katıldı

    Çukurca Genclik ve Spor Müdürlüğüne ait çim saha da yapılan maçı Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tekelve, Bilal Ayaz, Çukurca Hakimi Bilal Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Çınar Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Hakkarigücü Kadın futbol takımı, Çukurcaspor Erkek takımını yendi #1

    Hakkarigücü Kadın takımı galibiyeti aldı

    Çukurca da yapılan Maçın sonunda Hakkari Kadın Futbol Takımı 3-2’lik skorla maçı kazanırken Kaymakam Hasan Kurt her iki takım oyuncularını tebrik etti.


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