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Haldun Üstünel, vefat iddialarını yalanladı

Haldun Üstünel, vefat iddialarını yalanladı

Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan Haldun Üstünel, hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.