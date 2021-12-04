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    Haldun Üstünel, vefat iddialarını yalanladı

    Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan Haldun Üstünel, hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 09:21
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    Haldun Üstünel, vefat iddialarını yalanladı

    Sosyal medyada Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel’in vefat ettiğiyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı.

    Üstünel, hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    “HABERLER ASILSIZDIR”

    "Zorunlu açıklama" başlığıyla paylaşım yapan Haldun Üstünel, "Bugün sosyal medyada hakkımda çıkan Haberler asılsızdır. Lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

    Haldun Üstünel, vefat iddialarını yalanladı #1

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