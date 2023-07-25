Halil Dervişoğlu: Bu bize iyi bir ders oldu Galatasaray'ın Zalgiris ile 2-2 berabere kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı sonrasında konuşan Halil Dervişoğlu, "Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız" dedi.

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Temsilcimizin gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Halil Dervişoğlu: Bize yakışmadı Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Halil, "Üzgünüz. Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi. Yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız" şeklinde konuştu. Gözden Kaçmasın Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı Haberin Detayları