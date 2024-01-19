Halil Dervişoğlu'ndan Gazze mesajı: Kutlama yapmadım

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Galatasaray'ın Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son golünü atan Halil Dervişoğlu, Gazze mesajıyla ders verdi.
Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından dünyaya İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin için tepki gösterdi.
"Kutlama yapmadım"
Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı gol sevincini Instagram'dan paylaşan Halil, "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim." ifadelerini kullandı.
Filistin bayrağı...
Halil Dervişoğlu, bu paylaşımında Filistin bayrağı ve çeşitli emojiler kullandı.
Genç futbolcunun bu gönderisine binlerce beğeni geldi.
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