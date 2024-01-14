Halil Umut Meler, geri döndü! Alkışlarla karşılandı Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İstanbulspor - Konyaspor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık'taki Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasında yaşadığı olaydan 34 gün sonra görev aldı.

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Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Bu maç öncesinde ise yaklaşık 1 ay aranın ardından sahalara geri dönen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde taraftarlar, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler'e sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler'e çiçek takdim etti.

Neler olmuştu?

Meler, 11 Aralık'ta Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.