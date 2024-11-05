Halil Umut Meler, Kuveyt Ligi'nde maç yönetecek

DHA

Hakem Halil Umut Meler, Kuveyt Ligi'nde maç yönetmesi için davet edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu’nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü Kuveyt Premier Ligi'nde Al Salmiya ile El Arabi arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Salmiya kentindeki Thamir Stadyumu’nda saat 20.30'da başlayacak olan müsabakada, Mustafa İlker Coşkun da VAR hakemi olarak görev yapacak.