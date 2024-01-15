Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak TFF, İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler'in, UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını bildirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak.

Sahalara geri dönmüştü

Ankaragücü ile Rizespor arasında 11 Aralık'ta oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğrayan ve 2 gün hastanede kalan Meler, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 20. hafta maçıyla birlikte sahalara dönüş yaptı.