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    Halil Umut Meler'in derbi karnesi

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray - Beşiktaş derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler'in düdük çaldığı derbileri mercek altına aldık.
    • 05.11.2022 - 10:19
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    Halil Umut Meler'in derbi karnesi

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı yönetecek hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 5. kez bir derbide düdük çalacak.

    Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana maç yöneten Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı.

    İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbiyi yönetecek.

    Halil Umut Meler in derbi karnesi #1

    Meler'in derbileri

    Halil Umut Meler'in kariyerinde yönettiği derbiler şöyle:

    23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

    19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

    21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

    21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

    Halil Umut Meler in derbi karnesi #2

    Bu sezon birer maç yönetti

    Bu sezon 3 lig maçında görev yapan Halil Umut Meler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti.

    Tecrübeli hakem, sarı-kırmızılı ekibin 8. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

    Meler, siyah-beyazlı ekibin ise 6. haftada sahasında yaptığı Başakşehir mücadelesini yönetti. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

    Halil Umut Meler in derbi karnesi #3


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