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- Halil Umut Meler'in derbi karnesi
Halil Umut Meler'in derbi karnesi
- 05.11.2022 - 10:19
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı yönetecek hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 5. kez bir derbide düdük çalacak.
Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana maç yöneten Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı.
İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbiyi yönetecek.
Meler'in derbileri
Halil Umut Meler'in kariyerinde yönettiği derbiler şöyle:
23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0
21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Bu sezon birer maç yönetti
Bu sezon 3 lig maçında görev yapan Halil Umut Meler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti.
Tecrübeli hakem, sarı-kırmızılı ekibin 8. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.
Meler, siyah-beyazlı ekibin ise 6. haftada sahasında yaptığı Başakşehir mücadelesini yönetti. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.