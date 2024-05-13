Halim Okta: Maçta tempomuz düşüktü

İHA

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

"Tempomuz düşüktü"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, ilk yarıda kötü oynadıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Maç bizim açımızdan biraz zorluydu. Maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncularımız vardır. İyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçı kazanmak istedik. Ama ilk yarı biraz kötü oynadık. Tempomuz düşüktü. İkinci yarıdaki oyundan memnunuz. Bir an dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz. Genç arkadaşlarımıza süre verdik. Onları da görebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Güzel bir maç oldu, her iki taraftı da tebrik ediyorum"