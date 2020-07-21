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Haluk Ulusoy'un annesi vefat etti
Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
- İHA
- 21.07.2020 - 13:16
Türk nakliyecilik sektörünün duayeni merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, kansere yenik düştü.
82 yaşında 4 çocuk annesi Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YARIN DEFNEDİLECEK
Ulusoy'un cenazesi, yarin öğle namazına müteakip Levent Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus'taki aile kabristanlığına defnedilecek.