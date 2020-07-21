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    Haluk Ulusoy'un annesi vefat etti

    Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 13:16
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    Haluk Ulusoy'un annesi vefat etti

    Türk nakliyecilik sektörünün duayeni merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, kansere yenik düştü.

    82 yaşında 4 çocuk annesi Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    YARIN DEFNEDİLECEK

    Ulusoy'un cenazesi, yarin öğle namazına müteakip Levent Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus'taki aile kabristanlığına defnedilecek.

    Haluk Ulusoy'un annesi vefat etti #1

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