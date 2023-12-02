Hamit Altıntop: Türklerle bir arada olmak büyük avantaj A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2024 grup kura çekimi sonuçlarını değerlendirdi.

ensonhaber.com

EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın yanı sıra C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024 kura çekimi sonrası açıklamalar yaptı.

"Türkler ile bir arada olmak büyük avantaj"

Hamit Altıntop yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki maçımızın Dortmund'da olması çok büyük avantaj. 80 bin kapasiteli bir stadyum. Türkler ile bir arada olmak büyük avantaj. İyi hazırlanmak lazım. Mütevazılığımızı da kaybetmemek gerek. Konsantrasyonu da yüksek tutmak gerekiyor. Lüksemburg, Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan var. Dördü de altyapılarına çok yatırım yaptı. İyi bir hava yakaladılar. Biz iyi bir sonuçla gruptan çıkmak gerekiyor. Hedef net."

"Portekiz bu grubun favorisi"

Hamit Altıntop şu cümleleri kurdu:

"Portekiz'e karşı yeni hocayla çıkmıştık. Penaltı pozisyonu var, atamadık. Geçmişi düşünmeye, tartışmaya gerek yok. Portekiz bu grubun favorisi. Son 15 yılda inanılmaz mesafeler kat ettiler. Sadece oyuncu değil antrenör bazında da... Her turnuvada iyi sonuçlar alıyorlar. 2016'da şampiyon oldular. Aramızda mesafe var ama gün gün işler değişebiliyor. Kısa süre önce Almanya ve Hırvatistan'ı yendik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz."

"Bizim takım kıymetli, değerli"

Hayal kurmak gerektiğini söyleyen Altıntop şu ifadeleri kullandı: