Hangi kulüpte kaç koronavirüs vakası var Liglerin devam etmesi için açıklanan tarih yaklaşmaya devam ederken, futbol kulüpleri de koronavirüs testleri sonuçların ortaya çıkan vaka sayıları hakkında bilgilendirme yapmayı sürdürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin akıbeti geçtiğimiz hafta belli olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının ise 18 Temmuz'da başlayacağını belirtmesi üzerine, kulüpler de futbol takımlarını testten geçirmeye başlamıştı.

VAKA SAYILARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Yapılan testlerin ardından gelen koronavirüs test sonuçlarında ise pek çok pozitif vakaya rastlandı.

Şu ana kadar test sonuçlarını açıklayan kulüpler ve toplam vaka sayıları şu şekilde:

Beşiktaş: 10 vaka

Fenerbahçe: 3 vaka

Kasımpaşa: 2 vaka

Ankaragücü: 1 vaka

Erzurumspor: 11 vaka

Sancaktepe FK: 9 vaka

Giresun Belediyespor: 1 vaka

Ümraniyespor: 1 vaka

Beşiktaş ve Kasımpaşa'da koronavirüs vakaları