Hari Vukas: Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından "Takımda olanlar yüzde 100'ünü vermeli. Kazanmak zorundayız. Eksikler, büyük bir etken değil" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Mücadelenin 45. dakikasında Cenk Tosun, siyah beyazlıları öne geçirdi.

Ev sahibi takım Dario Saric'le beraberliği sağladı. Antalya ekibi 50 ve 57. dakikalarda Jehezkel'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Muleka 80'de farkı bire indiren golü kaydetti ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

"Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Buraya iyi oynamak ve 3 puan için geldik. İlk yarı oyun kötü değildi. İyi oynamaya çalıştık. Rakibimiz birkaç kontratak yaptı. İlk yarının son dakikasında golü bulduk. İkinci yarının hemen başında goller yedik. Kötü reaksiyon gösterdik bu gollere. Geri dönmek için risk aldık. Bir tane de gol bulduk ama yeterli olmadı. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz.

"Takımda olanlar yüzde 100'ünü vermeli"

Eric Bailly ile ilgili konuşan Vukas, şu sözleri sarf etti:

Eric Bailly ile ilgili Burak Yılmaz hocam gerekli açıklamayı yapacak. Geçen hafta da birçok oyuncu yoktu ama kazandık. Tabii ki eksiklerin olması kolay değil. Takımda olanlar yüzde 100'ünü vermeli. Kazanmak zorundayız. Eksikler, büyük bir etken değil.

"Çok büyük hatalar yaparak goller yedik"

Basın toplantısında da konuşan Vukas, şunları dedi: