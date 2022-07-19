Haris Seferovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haris Seferovic hangi takımlarda oynadı?

Haris Seferovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haris Seferovic hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer etmeye yakın olduğu Haris Seferovic'in hayatı merak ediliyor.İşte Haris Seferovic'in merak edilenleri..

Transferde yoğun günler geçiren Galatasaray aradığı forveti buldu.Benfica'da forma giyen İsviçreli golcü Haris Seferovic bir aksilik çıkmazsa yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bu transfer hamlesi sonrası Haris Seferovic'in hayatı büyük merak konusu oldu.Haris Seferovic'in nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve forma giydiği takımlar futbol severlerin dikkatini çekmeye başladı.Peki kimdir Haris Seferovic?

Haris Seferovic kimdir?

Haris Sefeovic 22 Şubat 1992 yılında İsviçre'nin Sursee kentinde dünyay geldi.Bosna kökenli olan Seferovic futbol hayatına doğduğu şehrin takımının altyapısında başladı.Sursee altyapısından daha sonra Luzern ve Zürich takımlarında forma giydi.

Seferovic 2009 yılında Grasshoppers'a transfer oldu ve burada kendisini ispatlayarak büyük takımların dikkatini çekmeye başladı.2010 yılında 1.3 milyon Euro transfer bedeliyle İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.

Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da istediği başarıyı yakalayamayan Seferovic 2011 yılında İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımına kiralandı.Xamax macerasından sonra tekrar Fiorentina'ya dönen SEferovic forma şansı bulamayınca bu kez İtalyan ekibi Lecce'ye gönderildi.

Seferovic 2013 yılında 3 milyon Euro transfer bedeli ile Real Sociedad takımına transfer oldu.İspanya'da 39 maçta forma giyen Seferovic'in bir sonraki durağı ise Almanya oldu.Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan İsviçreli futbolcu çıktığı 96 maçta 19 gol ve 13 asist ile oynadı.

Haris Seferovic 2017 yılında Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.Halen burada forma giyen forvetin yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.