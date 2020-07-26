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    Harun Tekin, performansıyla geçer not aldı

    Rizespor maçında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde kaleci Harun Tekin'in performansı da dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 11:36
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    Harun Tekin, performansıyla geçer not aldı

    Sezonun son maçında Fenerbahçe’de kalede Altay Bayındır’ın yerine Harun Tekin forma giydi. Gelecek sezon takımda yer alıp almayacağı merak konusu olan Harun, Rizespor karşısında oldukça başarılı bir performans sergiledi.

    MAÇIN İLK YARISINDA DEVLEŞTİ

    Özellikle ilk yarıda önemli kurtarışlara imzasını atan tecrübeli file bekçisinin yediği golde de yapacak bir şeyi yoktu. Harun, 90 dakikayı kalesine gelen 9 şutun 8’ini kurtararak tamamladı.

    Harun Tekin, performansıyla geçer not aldı #1

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