Hasan Arat'tan şampiyonluk açıklaması! Söz vermedim

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Arat'ın yerine Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi.

Profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine karar verildi.

"SAHİCİ SARSINTILAR, YALANCI DENGELERDEN DAHA İYİDİR"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Hasan Arat, basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.

Arat, sözlerine şu şekilde başladı:

Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkarımız formüllerini aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir.

"BEN BU KULÜBÜN SİYASETİNDEN SORUMLU OLACAĞIM"

Güçler ayrılığı olacağını söyleyen Hasan Arat, şunları dedi:

Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz.

"BİLGİLENDİRMEDE GECİKMELER OLDU"

Bilgilendirmede gecikmeler olduğunu ifade eden Arat, şu sözleri sarf etti:

Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu. Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız.

"BENİ YOLLAMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER"

Hasan Arat, sözlerine şöyle devam etti:

Beşiktaşlılar bizi sarsıntılara karşı dimdik durabilmek için seçti. Sarsıntılar sonrası geldik. Yönetimimizin kısa süreli olduğunun ve bu güvenin genel kurul tarafından verildiğinin bilincindeyiz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun. Başkanları olarak karşınızdayım.1 saat içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler. Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi. Okumak iyi bir şeydir. Yazılanlara dikkat etmek lazım.

"BİZİM MESELEMİZ BEŞİKTAŞ'TIR"

Meselelerinin Beşiktaş olduğunu söyleyen Arat, şu ifadeleri kullandı:

Bizim meselemiz Beşiktaş'tır. Kimseyle meselemiz yoktur. Ben taraftarıma, üyelerime vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp'ta, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, idarecilerimi rencide edecek, 2015 öncesi eski taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş bunlara sert cevap verir. Belgesi elimizde hazırdır. Herkes kendine gelsin.

"SPORTİF OLARAK BAŞARILI OLMADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ"

Hasan Arat, sportif olarak aşarılı olmadıklarını söyledi.

Sportif olarak başarılı olmadığımızın farkındayız. Sportif nedenle kalkışmaya eğer ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, burası her türlü mücadeleyi verir. Kulübünüze sahip çıkın Beşiktaşlılar, bu insanlar ortaya çıkar bu işleri yaparlar sahip çıkmazsanız. Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa'da önemli bir maçtır. Bu maç, milli bir maçtır. Bu sarsıntılar, bu maç öncesi neden yaşandı diyebilirsiniz? Sarsıntılar, gereken yerlere mesajı verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz dedik.

"BİZ GÖNÜLLÜ OLARAK BURADAYIZ"

Gönüllü olarak Beşiktaş'ta olduğunu söyleyen Hasan Arat, şöyle konuştu:

Sporda her türlü netice vardır. Biz gönüllü olarak buradayız. İşimizden aşımızdan eşimizden fedakarlık yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hata oyuncu seçiminde olur. İyi yapmaya çalıştığımız müddetçe doğru yöneteceğimize inanıyoruz. Kararını da Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Başkaları heveslenmesin. Beşiktaş taraftarı istemediği anda 1 dakika durmayız. Herkes bunu bilsin. Ben bu kulübün içinden yetiştim. Taraftarımın istemediği yönetici olmam. Beşiktaş taraftarıyla kimse uğraşmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir.

"NEDENİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Samet Aybaba kararı hakkında Arat, şu ifadeleri kullandı:

Samet Aybaba profesyoneldir. Orada durun. Kulüp, profesyonelle ilgili tasarrufta bulunmuştur. Nedenini açıklamak zorunda değiliz.

"HENÜZ BİR KARAR ALMADIM"

"Aday olacak mısınız?" sorusunu Arat, şu yanıtı verdi:

Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim. Vereceğim kararı camiam, basından değil benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam. Spor Toto'dan vazgeçin, işimize bakalım.

"ÖZEL BİR DURUM"

"Hastalığınız nedir paylaşır mısınız?" sorusuna Arat, şu yanıtı verdi:

Özel durum, benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin.

"HEPSİ BENİM YOL ARKADAŞIM"

Hasan Arat, açıklamalarına şöyle devam etti:

Onur Göçmez kardeşim mükemmel bir insandır. Sabah bir karar aldı, kabul etmediğimizi söyledik. O da ayrılamayacağını söyledi. Bunlar duygusal şeyler. Gelgitler yaşanır. Bundan kimse bir şey istifade etme yoluna gitmesin. Beşiktaş iyi olmazsa Beşiktaşlı iyi olmaz. Bize vurulacak darbe, Beşiktaş'a vurulur. Onur'a Beşiktaş'ın ihtiyacı vardır. İşini gücünü bırakıp gelmiştir. Faydalı olacaklardır. Biz mükemmel değiliz ya. Yeni bir yönetimiz. Bizim daha 1 senemiz dolmadı. Olağanüstü kongreyle geldik. Tahmin edeceğiniz şeylerden daha kötülerini bulduk kulüpte, hala bunlarla uğraşıyoruz. Bir ekip kulüple, bir ekip futbolla uğraşacak. Matematiksel karşılığı budur. Hepsi benim yol arkadaşım. Samet Hoca da yol arkadaşım. Teşekkür ettim kendisine. Bu ayrılıklar olabilir. Bu ayrılık, Samet Hoca'nın kaptanlığından düşürmez. Ben de gideceğim. Biz bu kararı almak zorundaydık. Sorumluluğu bana aittir.

"BURAYA ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREREK GELMEDİM"

Göztepe maçına değinen Arat, şunları dedi:

İnsanın her günü, bir diğer gününe uymayabilir. Ben de insanım. Benim de inişlerim çıkışlarım olacak, arkadaşlarımın da olacak. Bu hayatın akışı. Beni kategorize etmeyin. Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım. Biri basketbolcu diyor, biri başka bir şey... Ben sporcu bir adamım. Spor adamlığımın geçmişine bakarsınız. Bu futboldan anlar anlamaz kategorisine girmeyin. Bu iş böyle bir iş değil. Bu iş yönetişim işidir. Bunu nasıl sağlayacaksak, tamiratını yapacağız. Moralim iyi değil, bunu saklamam. Göztepe maçı kimin moralini bozmaz. Camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum, bu benim görevim. Sıkıntılar olabilir. Herkesin sıkıntısı olur. Ben gökten zembille düşmedim. Etten kemikten insanım. Buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim!

"HELALLEŞTİM"

"Samet Hoca, kararın Whatsapp'tan kendisine bildirildiğini söyledi. Ne diyeceksiniz?" sorusuna Arat, şu cevabı verdi:

WhatsApp'tan yazdım, helalleştim. Talebi vardı, yerine getirdim. Açıklama yapabilir, Beşiktaş'ın kaptanı her zaman açıklama yapabilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Gelip burada da yapabilir. Her zaman açığız.

"BRONCKHORST İLE GÖRÜŞTÜM"

Giovanni van Bronckhorst ile görüştüğünü söyleyen Arat, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş'ın kurulları vardır. Bir derdi olan, bas bas bağıranlar var ya, gelsinler belge getirsinler. Londra'da ev yazanlar var ya belge getirsin. Burada çalışanların gururu, aileleri, çocukları var. Yapmayın bu işleri. Hepinize söylüyorum. Van Bronckhorst ile Göztepe maçı akşamı görüştüm. Çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0'dan geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattık. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımızı söyledim. Yönetimimizin kararının kendisiyle 'devam' kararı olduğunu söyledim. Vakti geldiğinde karar vermekten kaçınmayız. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Burası şahsi müessesemiz değil. Benim gönlüm halen Beşiktaş'ın iyi netice, 2-3 maçta iyi netice alacağına inanıyorum.

"SPORDA BUNLAR OLABİLİR"

Sporda bu tür olayların olabileceğini söyleyen Arat, şu ifadeleri kullandı: