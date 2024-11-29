Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü başkanlığını bıraktı

Beşiktaş Kulübü'nde sular durulmuyor.

Çarşamba günü gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrası Hasan Arat, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına da Hüseyin Yücel getirildiği belirtilmişti.

Profesyonel futbol takımı sorumluları olarak ise Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar'ın görev alacağı açıklanmıştı.

HASAN ARAT, GÖREVİ BIRAKTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise yalnızca yönetim kurulu başkanlığına devam eden Hasan Arat'tan çarpıcı bir karar geldi.

3 Aralık 2023 tarihinden bu yana Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Arat, özel sebepleri nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını kulübün resmi hesabından duyurdu.

"GÖREVİMDEN AYRILMA KARARI ALMIŞ BULUNUYORUM"

Hasan Arat'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Beşiktaş Camiası;



Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı

görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.



Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.



Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.



3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.



Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.



Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının

ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...



Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.



Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için,

bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.



17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.



Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...



Saygılarımla.

Hasan Arat