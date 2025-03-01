Hasan Arat, EOC yönetim kuruluğu üyeliğine seçildi

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Yaşadığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrılan Hasan Arat, istifanın ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Herhangi bir canlı yayına çıkmayan veya Beşiktaş'ta yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmayan Arat ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı camiadan ihracı gündemde olan Arat bugün yapılan Divan Kurulu'nun 2024 yılı 3. olağan toplantısına da gitmedi.

Arat'ın, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 54. Genel Kurulu'na katıldığı görüldü.

İSTİFA ETTİĞİNDEN BERİ ORTALARDA GÖRÜNMÜYORDU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach’'n da katıldığı, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen EOC 54. Genel Kurulunda yapılan seçimde, Spyros Capralos'un yeniden başkanlığa seçildiğini duyurdu.

TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın da yeniden 2027 İstanbul Avrupa Oyunları kapsamında yönetim kuruluna doğal üye olarak alındığı ifade edildi.

Göreve 2029'a kadar devam edecek yeni yönetim kurulunda altışar kadın ve erkek üye olmak üzere eşit temsil sağlandığı kaydedildi.

OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdiğini dile getirdi.

Açıklamalarda bulunan Arat, 12 yıldır EOC'nin yönetim kurulunda Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "EOC tüzüğü gereği Avrupa Oyunları'nı düzenleyecek ülkenin temsilcisi yönetimde yer alır. Türkiye adına yeniden yönetime girmem için öneri verildi ve bu oybirliğiyle kabul edildi. Ben, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdim. Burada Türkiye ile EOC arasında bir köprü olacağım." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, 16 Mart'ta yapılacak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Genel Kurulunda ise herhangi bir yönetimde olmayacağını belirterek, adaylara başarı diledi.