Hasan Arat'tan çarpıcı stadyum açıklaması Başkanı Hasan Arat, sponsorluk anlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Lugano-Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.

Öte yandan Başkanı Hasan Arat, sponsorluk anlaşma töreninde değerlendirmelerde bulundu.

Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

BAKANLIKTAN ONAY BEKLİYOR

Kara Duvar projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Biz hazırız.

STADYUM SÖZLERİ

Bizim çalışmalarımız hukuk çerçevesinde devam ediyor. Beşiktaş, yapması gereken her şeyi yapmıştır. Bundan sonraki karar devletimizin kararıdır. Devletimizin kararına da saygılıyız. Taraftarımız bunu arzu ediyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. Her tarafta izin veriliyor. İzin verildiğinde bizim camiamız çok mutlu olacaktır. Bu projemiz devam ediyor.

"POLEMİĞE GEREK YOK"

Ses perdesinin tüm teknik çalışmaları devam ediyor. Açılır-kapanır bir sistem. Güvenlik konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yangın güvenliği konusunda, havalandırma güvenliği konusunda bunları güvenliğe almadan adım atmayacağız. Bunlardan sonra gerekli kurullardan tüm belgeleri aldıktan sonra hareket edeceğiz. Firmanın verdiği testlerde bunlar olumlu sonuç gösteriyor. Ama Türkiye'de biliyorsunuz küçücük bir olayda neler yaşanıyor. İzmir'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olan facialar bizi üzüyor. Bu konuda dikkatli davranıyoruz. Gerekli garantileri aldıktan sonra yola çıkacağız. Açılır-kapanır sistemi yaptık. Sadece kamu kuruluşlarından onayı bekleyeceğiz. Mimardan onay almamız gerekiyor. Kamuoyunda konuşuyorlar, bizimle konuşmayı tercih etseler daha iyi olur. Bir de işin o yanı var. Polemiğe gerek yok, burada özgürlük var, rahat olun. Koordinasyon içinde olursak bu işler hallolur.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Beşiktaş'ın sponsorluk konusunda çalışmaları devam ediyor. Ortaklarımızın bize büyük bir güveni var. Bu gelişiyor. Formada yer kapasitesi sınırlı. Bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz.

"FORMA SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR"

Bu konuda Beşiktaş'ın iyi gittiğini düşünüyoruz. Yeni yönetim olarak kazandığımız kupaların farkındayız. Bu kupalar, sponsorlarımızı da memnun eden şeyler. Camiamızı memnun ediyor. Gelecek için bize umut veriyor. Forma satışlarında çok büyük bir artış var. Çift haneli artışlarla karşı karşıyayız. Bu hafta sonu yapılan forma satışları inanılmazdı. Beşiktaş, itidalli, sakin ama iyi yolda diyebiliriz.

LUGANO MAÇI SÖZLERİ