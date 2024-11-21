Hasan Arat'tan önemli açıklamalar: Şu anda yüzde 72'sini gerçekleştirdik

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Fikret Orman'ın konuşmasıyla hareketli günler yaşanmıştı.

HASAN ARAT KONUŞTU

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

4.5 yıllık planlarımız da vardı, 1.5 yıllık planlarımız da vardı. Biz şu anda yüzde 72 seviyesindeyiz hedeflerimizi gerçekleştirmede. Dijital App'i bir tane olarak görebilirsiniz ama özgül ağırlık olarak en önemlilerinden. Işıklandırmanın FIFA standartlarında olmadığını ve eski bir teknoloji olduğunu bilmiyorduk. Onu gerçekleştirdik. Kara Duvar projesiyle ilgilili ön izinlerin hepsi alındı. Sadece İçişleri Bakanlığı'nda sayıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Dönüp baktığımızda tarihsel değişimlerin yapıldığını düşünüyoruz. Tüzük değişikliğinin yapıldığı kongreyi çok önemli görüyoruz.



Dolmabahçe Stadyumu'nda değişiklikler oldu. Çimler ve yenilemeler bizim planlamamızda yoktu. Konsere verildiğini bilmiyorduk. Konsere karşı çıkmıyoruz, şekline karşı olduğumuz belirttik. Beşiktaş TV Dijital'in sözünü vermiştik, deneme yayınları yapılıyor ve o devreye girecek. Büyük projelerde hemen devreye giremezsiniz. Biz kendimizi 11 aylık dönemde bir şeyler toparlamış gibi görüyoruz. Bu 1.5 senelik vaatler değildi. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittiğimizi düşünüyoruz.

"KULÜPLER BU BORÇLARLA DEVAM EDEMEZ"

Türkiye'de bütün kulüplerin sorunu var. Nakit yönetim sorunu var. Bankalar Birliği anlaşması olan kulüplerin hepsinin gelirlerinin yarısı gidiyor. Bizim Akaratler binamızın değeri kadar her yıl faiz ödemek zorundayız, her kulüpler böyle. Kulüpler kendi markasından iddia gelirlerinden on binde altı alıyor. Bu işin mutlak suretle resmi olması ve kulüplerin bu kazançları elde etmesi lazım. Yayın gelirleri 500 milyon dolardan 182 milyon dolara inmiş durumda. Beşiktaş yayın gelirlerinden geçen sene 4.6 milyon euro gelir kazanmış. İki tane kanat oyuncusunun maaşı diyebilirsiniz. UEFA'dan geçen sezon katılım bedeli olarak 8.5 milyon euro kazanmışız. Buralarda büyük sorunlar var. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Devam etmesi de mümkün değil.

ADAYLIK SORUSUNA CEVAP

Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurulu'nun oylarıyla seçildik. Genel kurul üyelerimizin bu yetki çerçevesinde tüzük gereği nasıl haraket etmemiz gerekiyorsa öyle hareket edeceğiz. Bu tüzük adaylığın ne zaman açıklanacağıyla ilgili metinler doludur. Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz. Bunları bir kenara bırakacak olursak önemli olan tek gündem Beşiktaş tüzüğüdür. Beşiktaş'ı temsilen bu makamda bulunmanın sorumlulukları var. Sorumluluktan kaçmadan bunları gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş'ın mali genel kurulları önemli yerlerdir. Geleceksiniz, hakaret etmeden dertleşeceksiniz. Yönetimin hatası varsa söyleyeceksiniz. Bu iş sosyal medyadan, gazete röportajlarından, televizyon programlarından olacak şeyler değildir. Adaylık konusu gündememizde olmadığını bilmenizi istiyorum. Bizim için birinci konu mali olarak sürdürülebililir olması ve Futbol A takımımızın başarıl olması. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli eski yönetici arkadaşlarımızın açıklamalarını değerli buluyorum. Onlar Beşiktaşlı. Kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini belki de burada gördüler, ona dikkat etmeye çalıştılar. Beşiktaş bireysel olarak korunacak yer değildir.

"VAATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRME ORANI YÜZDE 72"

Öte yandan Hasan Arat'ın "Vaatlerimizi gerçekleştirme oranımız şu an %72." sözleri de sosyal medyaya damgasını vurdu. Küsüratlı bir sayı söyleyen Arat, kullanıcıların diline düştü.