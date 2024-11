Hasan Arat'tan önemli açıklamalar: Şu anda yüzde 72'sini gerçekleştirdik

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Fikret Orman'ın konuşmasıyla hareketli günler yaşanmıştı.

HASAN ARAT KONUŞTU

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KULÜPLER BU BORÇLARLA DEVAM EDEMEZ"

Türkiye'de bütün kulüplerin sorunu var. Nakit yönetim sorunu var. Bankalar Birliği anlaşması olan kulüplerin hepsinin gelirlerinin yarısı gidiyor. Bizim Akaratler binamızın değeri kadar her yıl faiz ödemek zorundayız, her kulüpler böyle. Kulüpler kendi markasından iddia gelirlerinden on binde altı alıyor. Bu işin mutlak suretle resmi olması ve kulüplerin bu kazançları elde etmesi lazım. Yayın gelirleri 500 milyon dolardan 182 milyon dolara inmiş durumda. Beşiktaş yayın gelirlerinden geçen sene 4.6 milyon euro gelir kazanmış. İki tane kanat oyuncusunun maaşı diyebilirsiniz. UEFA'dan geçen sezon katılım bedeli olarak 8.5 milyon euro kazanmışız. Buralarda büyük sorunlar var. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Devam etmesi de mümkün değil.