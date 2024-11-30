Hasan Arat'tan Samet Aybaba'nın sözlerine cevap!

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta son günlerde sular durulmuyor.

Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği son 1 yıla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, Aybaba'nın kendisi hakkındaki sözlerine sert bir yanıt verdi.

"HAİNLİK YAPMASIN"

Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir.

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"SAMET HOCA İNGİLİZCE BİLMİYOR"

"Joe Worrall transferindeki imza taklidi" iddiası hakkında konuşan Arat, şunları dedi:

Samet Hoca'nın İngilzcesi olmadığı için orada kulüp menajeri Hüseyin Yücel'in direktifiyle Samet Hoca imzalı böyle bir teklifi Nothingam'a geçmiş. Ben de bu teklifi görünce hemen iptal edin dedim. 24 saat geçmeden teklif iptal edildi. Orada teknik bir hata olmuş. Sahte imza diye bir şey yok. Şu andaki yönetim halka açık şirketin evraklarını kamuya açıklayan Samet Aybaba'ya dava açmazsa bu yönetim sorumludur. Ayrıca Joe Worrall bahsedilen rakamlara değil 500 bin sterlin' kiralanmıştır.

SAMET AYBABA: "YALAN SÖYLÜYOR"

Öte yandan Fırat Günayer'e konuşan Samet Aybaba, şu sözleri sarf etti:

Worrall teklifini bana başka bir menajer attı. Ben gördüm teklifi. Bu ne rezalet başkanım dedim. Başkan; "İdare et bazı şeyler var" dedi. Başkanım ben bunu kabul edemem dedim. Bu oyuncu kötü, ben istemiyorum dedim. Karşı çıktım. Teklifi geri çektiler. Sonra kiraladılar. Yanlışlık falan yok. Bir sürü şahidim de var.

NE OLMUŞTU?

Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuşmuştu:

Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var.

Öte yandan Joe Worrall transferinde imzasının taklit edildiğini iddia eden Aybaba, şunları demişti: